В растаявшем московском снеге утонул автомобиль 

В растаявшем снеге в Москве утонул легковой автомобиль. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

ЧП произошло в районе ВДНХ. На кадрах видно, что машина наполовину оказалась под водой при съезде с проезжей части к заправке.

25 февраля в столичном регионе началось резкое потепление, которому предшествовал обильный снегопад. Московские метеостанции фиксировали поднятие температуры воздуха по плюс трех градусов. Такая погода, по прогнозу Гидрометцентра России, продержится как минимум до начала следующей недели.