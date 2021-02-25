Ещё
Далее:
Читайте также:

В растаявшем московском снеге утонул автомобиль 

Мослента и ещё 1 1 час назад
В растаявшем московском снеге утонул автомобиль
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»
В растаявшем снеге в Москве утонул легковой автомобиль. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».
ЧП произошло в районе ВДНХ. На кадрах видно, что машина наполовину оказалась под водой при съезде с проезжей части к заправке.
25 февраля в столичном регионе началось резкое потепление, которому предшествовал обильный снегопад. Московские метеостанции фиксировали поднятие температуры воздуха по плюс трех градусов. Такая погода, по прогнозу Гидрометцентра России, продержится как минимум до начала следующей недели.
Видео дня. Автомобилистам придется проходить ТО по новым правилам
Мослента: последние новости
С-400 устроил массовое ДТП под Москвой С-400 устроил массовое ДТП под Москвой В Москве неизвестный спрыгнул на МКАД с эстакады В Москве неизвестный спрыгнул на МКАД с эстакады Правнучка маршала Жукова сбила пешехода в Москве Правнучка маршала Жукова сбила пешехода в Москве
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение