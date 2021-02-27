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«Чтоб мне так жить»: продюсер ТНТ Дусмухаметов разбил Range Rover за 7 млн рублей 

Майк Габриелян 1 час назад
Продюсер Дусмухаметов разбил Range Rover за 7 млн рублей
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Известный продюсер Вячеслав Дусмухаметов через день после покупки разбил Range Rover стоимостью 7 млн рублей. Наутро он приехал в салон менять иномарку. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на работников автосалона.
Рано утром Дусмухаметов привез искореженную машину в один из столичных автомагазинов. Передняя часть была сильно повреждена.

«Капот, фары, в общем вся передняя часть полностью деформирована. Такой внедорожник, не считая дополнительного оборудования. в среднем стоит больше 7 миллионов рублей… Чтобы мне так жить», — рассказал сотрудник салона.

По его словам, Дусмухаметов сразу стал выбирать себе новый автомобиль.
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Как и где продюсер угодил в ДТП, не сообщается.
Дусмухаметов — креативный продюсер нескольких проектов в русскоязычном сегменте американской соцсети YouTube. Среди них программа «Что было дальше», сериал «Внутри Лапенко», «Ошуитильное хоу» и другие.
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ДТП , Rover , Land Rover , Вячеслав Дусмухаметов
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