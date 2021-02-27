Продюсер Дусмухаметов разбил Range Rover за 7 млн рублей

Все новости на карте

Известный продюсер Вячеслав Дусмухаметов через день после покупки разбил Range Rover стоимостью 7 млн рублей. Наутро он приехал в салон менять иномарку. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на работников автосалона.

Рано утром Дусмухаметов привез искореженную машину в один из столичных автомагазинов. Передняя часть была сильно повреждена.

«Капот, фары, в общем вся передняя часть полностью деформирована. Такой внедорожник, не считая дополнительного оборудования. в среднем стоит больше 7 миллионов рублей… Чтобы мне так жить», — рассказал сотрудник салона.

По его словам, Дусмухаметов сразу стал выбирать себе новый автомобиль.

Как и где продюсер угодил в ДТП, не сообщается.

Дусмухаметов — креативный продюсер нескольких проектов в русскоязычном сегменте американской соцсети YouTube. Среди них программа «Что было дальше», сериал «Внутри Лапенко», «Ошуитильное хоу» и другие.