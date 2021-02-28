В Дагестане КамАЗ столкнулся с четырьмя машинами 

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В Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя легковыми машинами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МВД региона.

"На 841-м километре автодороги "Кавказ" 28-летний водитель " КамАЗа" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигающимся впереди автомобилем "ВАЗ-2107" … и ещё тремя автомобилями", — говорится в сообщении.

Из-за столкновения умерли две женщины, еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в больницу.

Ранее в Башкирии на трассе столкнулись 19 машин.