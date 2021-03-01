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В Забайкальском крае опрокинулся бензовоз 

ТАСС и ещё 6 5 часов назад
В Забайкальском крае опрокинулся бензовоз
Фото: РИА Новости
Бензовоз опрокинулся в Калганском районе Забайкальском края рядом с границей с Амурской областью, произошел разлив 3,5 т дизельного топлива. Водитель пострадал и был госпитализирован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"1 марта в 10:52 (04:52 мск) получена информация об опрокидывании в 2 км от села Калга Забайкальского края бензовоза, принадлежащего старательской артели, транспортировавшего 7 т дизельного топлива. В результате произошел разлив 3,5 т дизельного топлива", — говорится в сообщении

Пострадал водитель бензовоза, его доставили в центральную районную больницу в Калге.

"Для устранений последствий ДТП привлечено 10 человек и две единицы инженерной техники от старательской артели", — добавили в ГУ МЧС.

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ДТП , МЧС
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