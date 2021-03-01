В Забайкальском крае опрокинулся бензовоз 

"1 марта в 10:52 (04:52 мск) получена информация об опрокидывании в 2 км от села Калга Забайкальского края бензовоза, принадлежащего старательской артели, транспортировавшего 7 т дизельного топлива. В результате произошел разлив 3,5 т дизельного топлива", — говорится в сообщении