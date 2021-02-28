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Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата 

РИА Новости 5 часов назад
Полуголый сын экс-депутата в Астрахани сбил прокурора с женой
Фото: РИА Новости
Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, сообщил журналистам представитель пресс-службы губернатора региона.
Ранее источник в правоохранительных органах области рассказал РИА Новости, что в воскресенье утром на улице Адмиралтейской Toyota Camry наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу, а потом врезалась в Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи. Пешеходы — мужчина и его супруга — госпитализированы с переломами, водитель второй иномарки получил ушибы и ссадины. По данным источника, виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно — был частично без одежды и сопротивлялся полицейским.
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"Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы", — сказал представитель пресс-службы губернатора области.

По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Camry , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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