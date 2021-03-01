28 февраля на улице Адмиралтейской в Астрахани произошло ДТП с участием автомобилей и пешеходов. Авария попала в объектив видеорегистратора. На кадрах видно, как Toyota Camry врезался в попутную машину, остановившуюся перед "зеброй", после чего снес двух пешеходов, которых отбросило на встречную легковушку. 43-летний сбитый мужчина и его 37-летняя спутница были госпитализированы. Известно, что предполагаемый виновник ДТП, который был полностью обнажен ниже пояса, оказал сопротивление прибывшим стражам порядка. Полицейские выявили у него признаки алкогольного опьянения, но 26-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По некоторым данным, за рулем Toyota Camry находился сын экс-депутата региональной думы.
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
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