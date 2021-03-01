Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с пострадавшими в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.

Полиция не называет имя предполагаемого виновника, но власти региона сообщали, что речь о сыне бывшего депутата областной Думы Василия Леванова Артеме.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", — сказал представитель УМВД.

По данным полиции, в воскресенье Toyota Camry столкнулась с Hyundai Solaris и наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу. Пешеходы — мужчина и его супруга, а также водитель второй иномарки были доставлены в больницу с переломами.

Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался, несмотря на признаки опьянения. Как сообщал РИА Новости источник, мужчина вел себя неадекватно — был "частично без одежды" и сопротивлялся полицейским.

По данным пресс-службы губернатора региона, за рулем находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области Василия Леванова Артем. Ряд СМИ сообщал, что в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.

Как установили полицейские, у предполагаемого виновника ДТП есть неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, а на момент аварии он уклонялся от исполнения административного наказания (детали не раскрывались).