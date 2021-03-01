Полицейский автомобиль попал в аварию в Петербурге

Авария с участием полицейского автомобиля произошла в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, пять человек пострадали. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в главке МВД РФ по городу и Ленинградской области.
"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, 1 марта около 20:00 мск на Морской набережной водитель Kia не предоставила преимущество в движении и столкнулась со служебным автомобилем Ford. По факту аварии проводится проверка.