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Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске 

Вадим Дроздов 2 часа назад
1 марта в Челябинске пассажирский автобус с людьми в салоне вылетел с трассы в кювет из-за неаккуратных действий работавшего на дороге погрузчика. 38-летний водитель погрузчика марки JBS в ходе перестроения не уступил дорогу, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2112". Затем произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом марки Hyundai № 133. После столкновения автобус наехал на барьерное ограждение и выехал за пределы дороги, съехав в кювет. В результате этого ДТП травмы получили 3 человека — водитель "ВАЗ-2112" и 2 пассажира автобуса. Им была оказана медицинская помощь.
ДТП , Видео , Hyundai
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