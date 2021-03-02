Водитель такси сбил двух рабочих в Москве

Легковой автомобиль сбил двух мужчин на Лосиноостровской улице на востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"На Лосиноостровской улице водитель легкового автомобиля KIA совершил наезд на двух мужчин, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП совершил водитель такси. Он сбил двух дорожных рабочих.