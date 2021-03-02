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Вертолет МАЦ доставил в больницу пострадавшего в ДТП подростка 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Вертолет МАЦ доставил в больницу пострадавшего в ДТП подростка
Фото: Департамент ГОЧСиПБ авиация
Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в больницу пострадавшего в ДТП подростка. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
По словам очевидцев, 13-летнего подростка сбил автомобиль. Пострадавшего доставили на вертолетную площадку Щапово. Санитарный вертолет МАЦ эвакуировал подростка в больницу.
Во время полета врачи поддерживали и контролировали состояние молодого человека.
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