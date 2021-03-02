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Автобус заехал на тротуар на юге Москвы 

ТАСС 1 час назад
Автобус заехал на тротуар на юге Москвы
Фото: РИА Новости
Водитель автобуса не справился с управлением и заехал на тротуар на юге Москвы, в результате пострадала находившаяся в автобусе женщина. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Балаклавском проспекте в районе дома 33, строение 1 водитель не справился с управлением и резко заехал на тротуар. В результате пострадала женщина, которая находилась в автобусе, она госпитализирована", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, для движения транспорта перекрыта одна полоса. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России распространили экстренное предупреждение о порывистом ветре, гололедице и понижении температуры. В связи с непогодой водителям было рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, специалисты советовали избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.
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ДТП , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС
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