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Власти США расследуют ДТП с 13 жертвами 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Власти США расследуют ДТП с 13 погибшими
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Обстоятельства и причины серьёзной автомобильной аварии, в результате которой в южной части Калифорнии во вторник погибли 13 человек и не менее шести пострадали, устанавливают власти США. Об этом сообщил шеф полиции штата Омар Уотсон.
Как сообщил глава полиции, инцидент произошёл близ города Холтвилл у границы США и Мексики. Столкнулись внедорожник и грузовик. В результате происшествия 12 человек погибли на месте, ещё один скончался в больнице.
Ранее сообщалось о 15 жертвах ДТП.
По словам Уотсона, во внедорожнике в момент аварии находились 25 человек, включая водителя. При этом подобный вид автотранспорта не рассчитан на такое большое количество пассажиров. В настоящее время власти устанавливают личности погибших. Также выясняется причина аварии.
Власти США обратились за помощью к мексиканским дипломатам. Пока нет данных о том, были ли среди погибших граждане США.
Расследование в связи с произошедшим проведёт также Национальный совет по безопасности на транспорте.
Ранее NEWS.ru сообщил, что полицейский в США задушил коленом ветерана ВМС.
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