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В Уссурийске водитель сбил школьника на «зебре» и скрылся 

Павел Тиунов 26 минут назад
В Уссурийске водитель сбил школьника на «зебре» и скрылся
Фото: РИА Новости
Автомобилист сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП, сообщает РИА Новости. Полицейские за помощью в поисках нарушителя обратились к возможным очевидцам.
Инцидент произошёл на улице Горького. 9-летний школьник переходил дорогу по «зебре», обозначенной знаками. Водитель не успел затормозить, сбил ребенка, а затем уехал с места аварии.

«В результате автопроисшествия школьник получил ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение», — цитирует агентство слова представителя местного управления МВД.

Правоохранители в настоящее время разыскивают нарушителя. Полицейские попросили всех водителей, зафиксировавших ДТП на видеорегистратор, позвонить в дежурную часть.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую школьницу и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП.
Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации. Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Отягчающими обстоятельствами были признаны состояние опьянения и оставление места происшествия. Если впоследствии суд признает водителя виновным, ему грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen , РИА Новости
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