"По предварительной информации, 3 марта в 19.45 (10.45 мск) на 54-м километре автодороги "Камчатский — Мильково" водитель автобуса Daewoo … в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки", — говорится в релизе.