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В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы 

РИА Новости 1 час назад
Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду.

"По предварительной информации, 3 марта в 19.45 (10.45 мск) на 54-м километре автодороги "Камчатский — Мильково" водитель автобуса Daewoo … в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки", — говорится в релизе.

В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Первый автобус принадлежит коммерческой организации, ехал из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Второй — индивидуальному предпринимателю, следовал, наоборот, из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск.
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ДТП , Видео , ГИБДД
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