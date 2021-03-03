Путин поручил МВД снизить число пострадавших в ДТП

Президент России Владимир Путин поручил МВД направить усилия на сокращение численности пострадавших в ДТП. В ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД глава государства отдельно остановился на теме обеспечения безопасности дорожного движения.

По его словам, "во многом благодаря принятым мерам за последние семь лет на дорогах стало меньше аварий, в частности, на пассажирском транспорте". Президент добавил, что последовательно сокращается смертность в результате ДТП. Так, в прошлом году этот показатель еще снизился — практически на 5%.

"Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Эти три болевые точки по сути являются основными факторами смертности людей на дорогах", — заявил Путин. Он указал, что "27% погибших в ДТП — это пешеходы, почти столько же — 26,9% — от пьяниц за рулем, 23,2% — из-за выезда на встречную полосу".

По словам российского лидера, новым серьезным ресурсом для повышения безопасности на дорогах стало наделение с 2021 года МВД полномочиями осуществлять госконтроль за техосмотром транспортных средств.

"Нужно постоянно держать в поле зрения наиболее проблемные участки автомобильных трасс, совершенствовать дорожную разметку, развивать систему дистанционного контроля автомобильного потока, эффективно работать с коллегами из федеральных ведомств и регионов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", — заявил Путин.