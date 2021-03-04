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В Приморье произошло ДТП с 15 автомобилями 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
В Приморье произошло ДТП с 15 автомобилями
Фото: ТАСС
В ДТП в городе Артеме Приморского края столкнулись 15 автомобилей, в том числе два автомобиля скорой помощи.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о ДТП в районе дома № 44 по улице Севской… Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Один человек — 36-летняя женщина-водитель Subaru Forester обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя автобусами на Камчатке погибли водитель и пассажир.
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ДТП , Subaru , Subaru Forester , МВД , РИА Новости
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