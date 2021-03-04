В Приморье произошло ДТП с 15 автомобилями 

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о ДТП в районе дома № 44 по улице Севской… Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.