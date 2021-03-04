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Житель Подмосковья угнал авто у курьера за 1,4 млн рублей 

Артём Кульша 3 часа назад
Житель Подмосковья угнал авто у курьера за 1,4 млн рублей
Фото: ТАСС
Житель Московской области угнал автомобиль у курьера. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по региону.
Согласно версии полиции, вечером в Люберцах курьер доставлял заказ на Шоссейную улицу и забыл ключи в замке зажигания. Ранее судимый 33-летний житель города заметил это, сел в машину и скрылся.
Потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские отследили путь угнанного авто по камерам видеонаблюдения и задержали подозреваемого в совершении преступления.
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба, понесенного потерпевшим, оценена в 1,4 миллиона рублей (особо крупный размер). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
В феврале, как сообщал «Рамблер», житель города Артема Приморского края в состоянии опьянения угнал автобус и таранил автомобили полиции, преследовавшие его. В какой-то момент полицейские стали стрелять по колесам автобуса, в результате чего тот съехал в кювет. Водитель был задержан. Он сообщил правоохранителям, что угнал автобус с целью попасть в Уссурийск.
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ДТП , МВД
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