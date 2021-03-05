Москвич сбил семилетнюю девочку 

В Москве водитель автомобиля сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ДТП произошло на Изумрудной 1-й улице, 4к2, в городе Троицке, который входит в состав Троицкого административного округа столицы. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована, а движение личного транспорта не затруднялось.

В феврале, как сообщал «Рамблер», водитель внедорожника сбил двух пешеходов на тротуаре в районе дома №7 по улице Советской Армии в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.

Тогда же советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров на регулируемом пешеходном переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.