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Москвич сбил семилетнюю девочку 

Артём Кульша 36 минут назад
В Москве водитель автомобиля сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
ДТП произошло на Изумрудной 1-й улице, 4к2, в городе Троицке, который входит в состав Троицкого административного округа столицы. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована, а движение личного транспорта не затруднялось.
В феврале, как сообщал «Рамблер», водитель внедорожника сбил двух пешеходов на тротуаре в районе дома №7 по улице Советской Армии в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Водитель мог не справиться с управлением автомобилем из-за того, что дорога была скользкой.
Тогда же советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров на регулируемом пешеходном переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
1 марта на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
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ДТП , Видео , Toyota , Николай Петров
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