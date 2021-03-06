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В Коми грузовик протаранил теплотрассу 

Мир24 1 час назад
В Коми грузовик протаранил теплотрассу
Фото: Mir24.tv / Дмитрий Белицкий
В Коми грузовик при заезде на производственную базу повредил арочную теплотрассу. В результате аварии в поселке Краснозатонский 32 дома остались без отопления. Об этом сообщает пресс-службы администрации Сыктывкара.
Сейчас в регионе стоят 20-градусные морозы. В местной администрации отметили, что тепло планируется подать в дома в ближайшие шесть часов. Без теплоснабжения остались 23 деревянных двухэтажных и девять частных домов.
На месте работают аварийные бригады. Сотрудники ГИДББ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Несколько дней назад авария с грузовиком лишила тепла более 300 домов в Алматы. Большегруз провалился прямо в теплотрассу и повредил трубы.
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