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Шесть украинцев погибли после аварии с автобусом в Польше 

ТК «Звезда» и ещё 5 2 часа назад
Шесть украинцев погибли после аварии с автобусом в Польше
Фото: PSP Rzeszów
В Польше неподалеку от города Кашице рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
В салоне автобуса всего находилось 57 человек, в том числе два водителя. Погибли шесть граждан Украины, 15 — госпитализированы.

«Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии», — написал Николенко в Twitter.

В настоящий момент устанавливаются причины ДТП. На месте работают 30 пожарных частей и порядка 100 спасателей.
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ДТП , Олег Николенко , МИД
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