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В ДТП в Новгородской области погиб ребенок 

ТАСС и ещё 1 6 марта 2021
В ДТП в Новгородской области погиб ребенок
Фото: РИА Новости
Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Шимском районе Новгородской области в воскресенье. Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет, где столкнулся с деревом, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По неустановленной причине водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево на 48-м км дороги Шимск — Феофилова Пустынь. Он направлялся из Старой Русы в Псков. В автомобиле находились пять человек, [из них] трое детей восьми, шести и 15-ти лет. В результате аварии погиб восьмилетний мальчик", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что дорога, где произошла авария, была посыпана. Дети, со слов водителя, сидели на заднем сидении и были пристегнуты, погибший ребенок находился за пассажирским сидением.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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