В ДТП в Новгородской области погиб ребенок 

"По неустановленной причине водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево на 48-м км дороги Шимск — Феофилова Пустынь. Он направлялся из Старой Русы в Псков. В автомобиле находились пять человек, [из них] трое детей восьми, шести и 15-ти лет. В результате аварии погиб восьмилетний мальчик", — сказала собеседница агентства.