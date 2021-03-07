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Участник ДТП на Садовом кольце в Москве устроил потасовку с полицией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 6 часов назад
Участник ДТП на Садовом кольце устроил потасовку с полицией
Фото: РИА Новости
В ДТП на Смоленском бульваре в Москве, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщает городской департамент транспорта.
Департамент сообщил, что «машина столкнулась с неисправным автомобилем». Некоторое время были заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось по одной полосе, но позднее проезжая часть была освобождена, передает РИА «Новости».
По данным ГУ МВД по Москве, столкнулись три автомобиля. Один из них — Gelandewagen, еще одна машина — Hyundai. Департамент транспорта уточняет, что в неисправный автомобиль врезался Gelandewagen, передает РЕН ТВ.
Как сообщает канал, один из участников аварии устроил потасовку с сотрудником полиции, который прибыл на место событий для оформления ДТП. По предварительным данным, речь идет о водителе Gelandewagen. Правоохранители посадили его в автомобиль и увезли.
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ДТП , Hyundai , РЕН ТВ , РИА Новости
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