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В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми 

РИА Новости 8 часов назад
В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми
Фото: РИА Новости
Четыре человека, в том числе трое подростков 15-16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

"В вечернее время водитель пикапа марки Ssang Yong двигался в направлении из центральной части города в сторону Зеленой Рощи. В районе остановки общественного транспорта "Зенит" из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку", — уточнили в ведомстве.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницы, их состояние уточняется.
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ДТП , МВД
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