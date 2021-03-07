В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми 

Четыре человека, в том числе трое подростков 15-16 лет пострадали после того, как внедорожник влетел в остановку в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

"В вечернее время водитель пикапа марки Ssang Yong двигался в направлении из центральной части города в сторону Зеленой Рощи. В районе остановки общественного транспорта "Зенит" из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку", — уточнили в ведомстве.

Пострадавших с различными травмами доставили в больницы, их состояние уточняется.