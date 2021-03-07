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Устроивший ДТП водитель укусил инспектора ДПС в Москве 

Майк Габриелян 7 часов назад
Устроивший ДТП водитель укусил инспектора ДПС в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве водитель «Мерседеса» укусил инспектора ДПС за палец. Инцидент произошел на улице Вешняковской в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Водитель иномарки, 35-летний Кара Караев обругал инспектора, прибывшего на место ДТП. Когда у Караева попросили документы, тот прыгнул в «Мерседес» и попытался уехать. Но тут же врезался в автобус. Неадекватного автомобилиста попытались задержать. Тогда он ударил инспектора в грудь ногой и укусил за палец.
Сейчас Караев задержан. Составлен административный протокол, однако мужчине грозит и уголовное дело.
Причины неадекватного поведения пока неизвестны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что водителя, покусавшего гаишника, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.
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ДТП , Mercedes-Benz , Кара Караев , ГИБДД , ФСИН , РЕН ТВ
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