Устроивший ДТП водитель укусил инспектора ДПС в Москве 

В Москве водитель «Мерседеса» укусил инспектора ДПС за палец. Инцидент произошел на улице Вешняковской в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Водитель иномарки, 35-летний Кара Караев обругал инспектора, прибывшего на место ДТП. Когда у Караева попросили документы, тот прыгнул в «Мерседес» и попытался уехать. Но тут же врезался в автобус. Неадекватного автомобилиста попытались задержать. Тогда он ударил инспектора в грудь ногой и укусил за палец.
Сейчас Караев задержан. Составлен административный протокол, однако мужчине грозит и уголовное дело.
Причины неадекватного поведения пока неизвестны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что водителя, покусавшего гаишника, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.