Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Краснодарском крае 

«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — доложили следователи.