Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Краснодарском крае 

Telegram-канал Life Shot опубликовал запись смертельной автомобильной аварии на Кубани, которую инициировал нетрезвый сотрудник полиции. В ДТП двое мужчин погибли, женщина и пятилетний ребёнок получили серьёзные травмы.
Трагедия произошла вечером 7 марта в Тихорецке, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. 25-летний пьяный сотрудник транспортной полиции ехал за рулем «Опеля» по улице Гражданской на огромной скорости. На нерегулируемом перекрестке он врезался в бок LADA, в которой находились четыре человека. На опубликованной записи видно, что иномарка протащила российский автомобиль несколько десятков метров, перевернула его и только потом остановилась.
«В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу», — доложили следователи.
Виновника аварии задержали. В настоящее время решается вопрос о его помещении в следственный изолятор на время расследования. Заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Если впоследствии правоохранителя признают виновным в суде, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Тюмени нетрезвый автомобилист сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла вечером 17 февраля на улице Избышева. По версии следствия, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 7-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали, но медики оказались бессильны. Пострадавшая скончалась в реанимации. Правоохранители сумели по горячим следам задержать подозреваемого. Его отправили на медицинское освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.