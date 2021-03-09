Ещё
Далее:
Читайте также:

Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада 

RT на русском и ещё 2 3 часа назад
Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада
Фото: ТАСС
Пьяный водитель за рулём иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и ездил по его территории.

«Сотрудниками полиции установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, 33-летний местный житель сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения», — приводит РИА Новости сообщение УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. По данным УМВД, при задержании мужчина оказал сопротивление полицейским.
По данным УМВД, в результате инцидента никто не пострадал.
Видео дня. Тарифы на парковку повысят почти на 200 участках столицы
RT на русском: последние новости
В результате ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека В результате ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека После аварии с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело После аварии с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше Шестеро украинцев погибли в результате ДТП в Польше
ДТП , Mitsubishi Mirage , Mitsubishi , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение