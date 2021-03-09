Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада 

Все новости на карте

Пьяный водитель за рулём иномарки сбил ворота детского сада во Владивостоке и ездил по его территории.

«Сотрудниками полиции установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством, 33-летний местный житель сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию дошкольного учреждения», — приводит РИА Новости сообщение УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. По данным УМВД, при задержании мужчина оказал сопротивление полицейским.

По данным УМВД, в результате инцидента никто не пострадал.