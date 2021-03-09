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Пробивший стену парковки владелец Porsche пожаловался на пол 

Вероника Полынина 27 минут назад
Пробивший парковку хозяин Porsche посетовал на пол
Фото: телеграм-канал Mash
Хоккеист Денис Казионов рассказал об инциденте с пробившим стену парковки и зависшим в воздухе Porsche.
Бывший нападающий «Нефтехимика» признался, что в момент аварии рядом с ним находились жена и ребенок. По словам Казионова, причиной инцидента стал скользкий пол паркинга.

«Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит. Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен», — рассказал он изданию Sport24.

По словам хоккеиста, автомобиль отказывался реагировать на тормоз и остановился, только когда пробил стену парковки.

«Сами просто в невероятном шоке. Сын у меня сзади сидел, жена рядом», — поделился Казионов.

Как сообщал «Рамблер», инцидент произошел 9 марта в ЖК «Ривер Парк» на Коломенской улице в Москве. Автомобиль Porsche пробил стену парковки и завис в воздухе на уровне третьего этажа.
В результате происшествия никто не пострадал. Вытащить автомобиль помогли специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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ДТП , Porsche , Денис Казионов
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