В Красноярске мужчина разгромил лифт и устроил ДТП

Пьяный мужчина устроил погром в лифте в Красноярске, а затем сел за руль машины и попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию 6 марта.

«Неизвестный мужчина устроил погром в кабине лифта, затем вышел во двор, сел за руль автомобиля и совершил столкновение с припаркованной во дворе машиной. На место прибыл экипаж ДПС, который задержал злоумышленника», - отмечается в сообщении.

В итоге выяснилось, что дебошир был пьян. В его крови обнаружили 1,56 промилле. В полиции уточнили, что мужчине грозит лишение права управлять транспортным средством сроком до 2-х лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Проводится проверка.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте. На кадрах видно, что мужчина заходит в кабину с битой в руках, что-то говорит и начинает громить лифт. А затем выходит, пошатываясь.