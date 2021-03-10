Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 

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Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тульской области.

«Четверо человек доставлены в больницу им. Ваныкина в Туле, а двое пострадавших самостоятельно уехали с места аварии», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона.

Самостоятельно покинувшие место ДТП пострадавшие от госпитализации отказались.