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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 

RT на русском 3 часа назад
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутки в Тульской области.

«Четверо человек доставлены в больницу им. Ваныкина в Туле, а двое пострадавших самостоятельно уехали с места аварии», — цитирует ТАСС пресс-службу прокуратуры региона.

Самостоятельно покинувшие место ДТП пострадавшие от госпитализации отказались.
Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку перевозчика, которому принадлежат оба транспортных средства.
21 февраля в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тульской области три человека погибли и ещё двое пострадали.
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ДТП , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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