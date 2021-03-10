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В Казани произошла стрельба во время конфликта из-за ДТП 

Реальное время и ещё 1 1 час назад
В Казани произошла стрельба во время конфликта из-за ДТП
Фото: realnoevremya.ru
В Казани одного человека госпитализировали в результате конфликта из аварии, произошедшей на улице Короленко. Один из водителей в ходе ссоры выстрелил из газового пистолета в пассажира другой машины.
ДТП произошло в 19:42. Столкнулись автомобили Hyundai и KIA. Между участниками аварии произошел конфликт. В результате знакомый водителя Hyundai выстрелил в пассажира автомобиля KIA из газового пистолета.
Пострадавшего госпитализировали, а стрелявшего задержали. На месте инцидента работают полицейские, передает ТАСС.
В феврале в Ленинградской области в поселке Романовка 36-летний хозяин одного из магазинов устроил стрельбу по уборщику снега. Его разозлило, что в ходе уборочного процесса рекламная вывеска была закрыта.
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ДТП , Hyundai , Kia , ИТАР-ТАСС
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