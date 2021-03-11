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Автомобиль опрокинулся после ДТП на Чертановской улице 

Вечерняя Москва и ещё 3 4 часа назад
Автомобиль опрокинулся после ДТП в Москве
Фото: moscow-live
Два автомобиля столкнулись на юге столицы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел по адресу Чертановская улица, дом 21. В результате столкновения одна из машин выехала на тротуар и опрокинулась. По предварительным данным, имеются сведения о пострадавших. Из-за аварии движение затруднено на 0,2 километра.
Как рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных службах, по указанному адресу произошло столкновение трех автомобилей. В результате пострадали два человека.
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