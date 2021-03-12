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В Крыму пьяный водитель сбил оперативника 

Павел Тиунов 1 час назад
Нетрезвый водитель провёз полицейского несколько метров на капоте авто и скрылся в неизвестном направлении, сообщает сайт управления МВД по Республике Крым. Перед этим пьяный нарушитель сбежал из кафе, не оплатив счёт.
Инцидент произошёл 11 марта. В кафе в центре Симферополя отдыхали двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Они решили не оплачивать счёт на 20 тысяч рублей и спешно покинули заведение. Сотрудники кафе бросились за ними, мужчины успели запрыгнуть в BMW седьмой серии, но дорогу им преградил оперативник, ставший случайным свидетелем событий.

«Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся.», — говорится в сообщении.

Информацию об инциденте передали всем патрулям. В течение нескольких минут злоумышленников задержали. Их отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови у обоих. Водителю выписали протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится служебная проверка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Челябинске девушка за рулем автомобиля врезалась в автоинспектора на мотоцикле. Трагедия произошла поздно вечером на улице Линейной. 21-летняя автоледи за рулём Hyundai Solaris, имеющая всего год опыта управления автомобилем, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась во впередиидущий полицейский мотоцикл BMW. В результате сотрудник мотовзвода городского управления ГИБДД получил травмы несовместимые с жизнью. 40-летний автоинспектор погиб на месте происшествия.
Комментарии
ДТП , Видео , Hyundai , BMW , Hyundai Solaris , ГИБДД
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