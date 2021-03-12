В Крыму пьяный водитель сбил оперативника 

Нетрезвый водитель провёз полицейского несколько метров на капоте авто и скрылся в неизвестном направлении, сообщает сайт управления МВД по Республике Крым. Перед этим пьяный нарушитель сбежал из кафе, не оплатив счёт.

Инцидент произошёл 11 марта. В кафе в центре Симферополя отдыхали двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. Они решили не оплачивать счёт на 20 тысяч рублей и спешно покинули заведение. Сотрудники кафе бросились за ними, мужчины успели запрыгнуть в BMW седьмой серии, но дорогу им преградил оперативник, ставший случайным свидетелем событий.

«Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся.», — говорится в сообщении.

Информацию об инциденте передали всем патрулям. В течение нескольких минут злоумышленников задержали. Их отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови у обоих. Водителю выписали протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится служебная проверка.