Электричка раздавила машину под Санкт-Петербургом

Пригородная электричка не успела затормозить в районе поселка имени Морозова и смяла машину, оказавшуюся на путях. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, пока неизвестно по какой причине водитель автомобиля проигнорировал красный свет и заехал на переезд. Электричка была слишком близко к застрявшему на путях автомобилю и машинист не смог остановить состав.

«К счастью, пострадавших нет, но ДТП на час парализовало движение электричек из Питера в сторону станции «Невская дубровка»», - отмечается в сообщении.

Mash на Мойке также опубликовал фотографии, сделанные на месте инцидента. На них видно, что автомобиль разбит и смят.