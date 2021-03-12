Электричка раздавила машину под Санкт-Петербургом

Пригородная электричка не успела затормозить в районе поселка имени Морозова и смяла машину, оказавшуюся на путях. Об этом пишет
Telegram-канал Mash на Мойке.
По данным канала, пока неизвестно по какой причине водитель автомобиля проигнорировал красный свет и заехал на переезд. Электричка была слишком близко к застрявшему на путях автомобилю и машинист не смог остановить состав.
«К счастью, пострадавших нет, но ДТП на час парализовало движение электричек из Питера в сторону станции «Невская дубровка»», - отмечается в сообщении.
Mash на Мойке также опубликовал фотографии, сделанные на месте инцидента. На них видно, что автомобиль разбит и смят.
«Рамблер» писал, что ранее электропоезд, следовавший в Москву, в районе станции Фабричная сбил 10-летнюю девочку. Также в Подмосковье 3 июня 2020 года поезд сбил стоящего на железнодорожных путях мужчину с маленьким ребенком на руках.