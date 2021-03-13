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Гаишники назвали самое аварийное время суток

News.ruиещё 1
5 часов назад
Аварии чаще всего происходят по вечерам пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. На это время приходится 35% всех ДТП.
В ГИБДД назвали самое аварийное время суток
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
В остальные дни доля аварий не превышает 15%. Люди чаще всего погибают в ДТП в пятницу и субботу, приводит ТАСС статистику ГИБДД.
Около 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442), — ссылается на данные ведомства издание.
Для автомобилистов самое опасное время — с 17:00 до 19:00. Самое спокойное — с 03:00 до 06:00 утра.
Утром 12 марта, в пятницу, на 12-м км МКАД образовалась пробка из-за ДТП с участием трёх автомобилей. Движение было затруднено на 12 километрах на внутренней стороне кольцевой автодороги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга актёра Владимира Долинского Наталья Волкова угодила в аварию в центре Москвы. Первоначально появилась информация о том, что в ДТП на Большой Дорогомиловской улице с участием четырёх машин попал сам актёр. Однако его жена опровергла эти данные.
ДТП,Владимир Долинский,Наталья Волкова,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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