Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

Названо самое аварийное время на российских дорогах

Майк Габриелян
45 минут назад
ГИБДД выяснила, в какие дни и часы водители чаще всего попадают в аварии. Самым аварийным временем стал промежуток с пяти до семи вечера в пятницу и субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции России.
В ГИБДД пятницу и субботу назвали самыми аварийными днями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С начала 2021 года примерно 35 % ДТП происходило в пятницу (1 693) и субботу (1 442).
Статистика показывает, что самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 19:00. В эти часы с начала 2021 года произошло больше всего аварий. Самым безопасным временем для водителей и пешеходов является промежуток с 3 до 6 часов утра.
В России в этом году зафиксировано более 9 тысяч ДТП. Это на четверть меньше чем в прошлом. Количество погибших по пятницам уменьшилось почти на 12 %, однако число смертей по воскресеньям увеличилось почти на 30 %. Воскресенье стало самым опасным днем по количеству ДТП со смертельным исходом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что звезда сериала «Холостяк» рассказала о последствиях смертельного ДТП.
ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители