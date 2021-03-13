В ГИБДД пятницу и субботу назвали самыми аварийными днями

ГИБДД выяснила, в какие дни и часы водители чаще всего попадают в аварии. Самым аварийным временем стал промежуток с пяти до семи вечера в пятницу и субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Госавтоинспекции России.

С начала 2021 года примерно 35 % ДТП происходило в пятницу (1 693) и субботу (1 442).

Статистика показывает, что самое опасное время для автомобилистов — с 17:00 до 19:00. В эти часы с начала 2021 года произошло больше всего аварий. Самым безопасным временем для водителей и пешеходов является промежуток с 3 до 6 часов утра.

В России в этом году зафиксировано более 9 тысяч ДТП. Это на четверть меньше чем в прошлом. Количество погибших по пятницам уменьшилось почти на 12 %, однако число смертей по воскресеньям увеличилось почти на 30 %. Воскресенье стало самым опасным днем по количеству ДТП со смертельным исходом.