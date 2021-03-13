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В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб

РИА Новости
6 часов назад
Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП
Фото: @DtOperativno / Telegram@DtOperativno / Telegram
По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде 684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.
"По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости занесло, он ударился об опору освещения. Транспортное средство разорвало надвое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.
В сообщении добавляется, что движение организовано по встречной полосе.
ДТП,Владимир Долинский,
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