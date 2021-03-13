В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП

Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Фото: @DtOperativno / Telegram @DtOperativno / Telegram

По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде 684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.

"По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости занесло, он ударился об опору освещения. Транспортное средство разорвало надвое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.