БТР столкнулся с такси во Владивостоке 

Во Владивостоке бронетранспортер стал участником ДТП. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Авария произошла утром на перекрестке в районе Снеговой улицы. Вторым, помимо БТР, ее участником стал автомобиль такси марки «Тойота Приус». В настоящее время сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего.
Собеседник в штабе Тихоокеанского флота сообщил ТАСС, что на повороте со Снеговой улицы на Карьерную таксист в нарушение правил дорожного движения сделал попытку вклиниться в колонну военной техники и врезался в левый борт БТР-82А. В результате ДПТ никто не пострадал. Ни «Тойота», ни бронетранспортер не получили серьезных повреждений.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в районе улицы Маковского, 126, во Владивостоке столкнулись «Тойота Карина» и «Тойота Приус». После этого последний автомобиль наехал на припаркованные транспортные средства и старшего инспектора ДПС. В результате полученных травм полицейский скончался в реанимации.