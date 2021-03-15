БТР столкнулся с такси во Владивостоке 

Во Владивостоке бронетранспортер стал участником ДТП. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Авария произошла утром на перекрестке в районе Снеговой улицы. Вторым, помимо БТР, ее участником стал автомобиль такси марки « Тойота Приус». В настоящее время сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего.

Собеседник в штабе Тихоокеанского флота сообщил ТАСС, что на повороте со Снеговой улицы на Карьерную таксист в нарушение правил дорожного движения сделал попытку вклиниться в колонну военной техники и врезался в левый борт БТР-82А. В результате ДПТ никто не пострадал. Ни «Тойота», ни бронетранспортер не получили серьезных повреждений.