Два автомобиля провалились под землю в Москве

В московском Зеленограде два автомобиля частично ушли под землю из-за дыры в асфальте. Об этом сообщается в Instagram -аккаунте «Подслушано. Москва».

«В Зеленограде два припаркованных автомобиля частично провалились в яму, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячей водой», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарные. Одна из машин удерживается с помощью тросов.

В августе 2018 года грузовик провалился под асфальт на улице Большая Ордынка в Москве. По информации пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы, провалившийся самосвал был перегружен и в результате маневрирования повредил камеру с коммуникациями.