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Два автомобиля в Москве провалились под землю 

Мослента и ещё 1 46 минут назад
Два автомобиля провалились под землю в Москве
Фото: @podslushano.moscow
В московском Зеленограде два автомобиля частично ушли под землю из-за дыры в асфальте. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Подслушано. Москва».

«В Зеленограде два припаркованных автомобиля частично провалились в яму, образовавшуюся в результате прорыва трубы с горячей водой», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают пожарные. Одна из машин удерживается с помощью тросов.
В августе 2018 года грузовик провалился под асфальт на улице Большая Ордынка в Москве. По информации пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы, провалившийся самосвал был перегружен и в результате маневрирования повредил камеру с коммуникациями.
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