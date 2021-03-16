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Под Калугой в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек 

ИА Regnum и ещё 4 3 часа назад
Под Калугой произошло ДТП с микроавтобусом
Фото: РИА НОВОСТИ
В Калужской области днём 16 марта на автодороге Вязьма — Калуга в результате ДТП были госпитализированы пять человек. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.
19-летний водитель Ford Focus, выезжая на главную дорогу, не пропустил микроавтобус Volkswagen и столкнулся с ним. Легковой автомобиль отбросило в кювет, а микроавтобус перевернулся. В дорожном происшествии серьёзно пострадали и были госпитализированы водитель автомобиля Ford и пассажиры легкового автомобиля — 19-летний юноша, 17-летний подросток, 19-летняя девушка и 21-летний мужчина.
По информации ГИБДД, в 2020 году на дорогах Калуги произошло 394 ДТП, в которых 20 человек погибли и 615 получили травмы. С участием детей и подростков произошло 40 ДТП. Двое детей погибли, 40 травмированы.
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ДТП , Ford Focus , Volkswagen
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