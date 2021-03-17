Пассажирский автобус опрокинулся под Рязанью

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В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области пострадали 17 человек — МЧС

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о 18 пострадавших. Он также рассказал, что автобус опрокинулся на 226-м км трассы М-5. В нем находились более 50 пассажиров. По словам собеседника, помощь пострадавшим уже оказывают.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Рязанской области, в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту Москва — Пенза.

"Есть пострадавшие, погибших нет. Обстоятельства выясняются", — добавили в ведомстве.

В МЧС добавили, что число пострадавших еще уточняется.