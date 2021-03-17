Ранее, как сообщал «Рамблер», столичный полицейский за рулём служебного автомобиля сбил ребёнка, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошёл вечером 15 марта на улице Шипиловской. Инспектор патрульно-постовой службы (ППС) за рулём Renault Logan
не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге подростком. По данным журналистов, 11-летний школьник возвращался домой после дополнительных занятий по английскому языку. За рулем служебного авто находился лейтенант полиции. Он был трезв и находился при исполнении. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту аварии, в столичном управлении МВД
назначена проверка.