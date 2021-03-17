Инцидент произошёл на улице Стромынка. На видео, опубликованном журналистами, видны остановка и автобус, из которого только что вышли пассажиры. В одно мгновение в кадре появляется легковой автомобиль, который на большой скорости выехал на тротуар и резко остановился, по всей видимости врезавшись в какое-то препятствие. В этот момент видны тела людей, разлетающиеся в стороны от столкновения с машиной.