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В Москве авто сбило трёх человек на автобусной остановке

Павел Тиунов
5 часов назад
В столице легковая машина выехала на тротуар и на большой скорости сбила людей, стоявших на автобусной остановке, сообщает Telegram-канал «112». Трое человек госпитализированы.
Инцидент произошёл на улице Стромынка. На видео, опубликованном журналистами, видны остановка и автобус, из которого только что вышли пассажиры. В одно мгновение в кадре появляется легковой автомобиль, который на большой скорости выехал на тротуар и резко остановился, по всей видимости врезавшись в какое-то препятствие. В этот момент видны тела людей, разлетающиеся в стороны от столкновения с машиной.
Известно, что пострадали три человека. Их с различными травмами госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.
РЕН ТВ сообщает, что за рулем машины сидела женщина. По предварительной версии, она не справилась с управлением авто. В больницу доставили двух пешеходов, которые находятся в тяжелом состоянии и саму автоледи. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичный полицейский за рулём служебного автомобиля сбил ребёнка, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошёл вечером 15 марта на улице Шипиловской. Инспектор патрульно-постовой службы (ППС) за рулём Renault Logan не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге подростком. По данным журналистов, 11-летний школьник возвращался домой после дополнительных занятий по английскому языку. За рулем служебного авто находился лейтенант полиции. Он был трезв и находился при исполнении. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По факту аварии, в столичном управлении МВД назначена проверка.
ДТП,Видео,Renault Logan,Renault,МВД,РЕН ТВ,
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