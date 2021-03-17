Изменения правил грузовых перевозок в Москве вызвали опасения у бизнеса 

Ужесточения правил движения грузовиков в российской столице могут привести к сбоям в логистике и повышению цен на продукты, считают представители бизнеса. В этой связи участники рынка просят пересмотреть решение и избежать будущих рисков, пишет «Коммерсантъ»

В скором времени планируется ввести запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 тонны в пределах МКАД.

О том, к чему могут привести ужесточения правил, по данным изданию, столичному мэру сообщило руководство Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока» и ряда других объединений.

Поводом для обращения послужил приказ московского департамента транспорта о запрете движения для грузовиков массой от 12 тонн без пропусков в пределах МКАД, который затронет и транспорт массой свыше 3,5 тонны с 5 апреля.

Авторы обращения в своем письме на имя мэра указывают, что ограничения несут значительные риски для доставки сырья, продовольствия и лекарств, которые прежде перемещали ночью без оформления пропусков. Также участники рынка указывают на то, что альтернативная МКАД — ЦКАД не готова к приему грузовиков, поскольку на ней ведется строительство, не хватает развязок, съездов и инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ».

Как утверждают представители профессионального сообщества, перевод маршрутов спровоцирует повышение затрат на перевозку, что в свою очередь отразится на итоговой цене товаров. Так, только платный проезд по ЦКАД одному грузовику может обойтись в 700 тысяч рублей в год.

МНЕНИЕ БИЗНЕСА

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что из-за ужесточения требований к допустимому весу грузовых машин придется увеличить количество транспорта, водителей и грузчиков, при этом замедлятся погрузочно-разгрузочные операции, а это приведет к увеличению транспортно-логистических расходов, что является особенно критично для дешевых продуктов.

Юшин добавил, что индивидуальные перевозчики уже заявили об отсутствии мотивации продолжать работу из-за ужесточения контроля и роста штрафов. Из-за этого у производителей продуктов начали появляться трудности с поиском транспорта и водителей.

Крупная пищевая компания до сих пор не смогла получить все пропуска для грузовых машин от 12 тонн, а для транспорта от 3,5 тонны данная возможность все еще отсутствует. Собеседник издания указал, что на выдачу пропуска уходит две недели, а основная проблема нововведений заключается в крайне сжатых сроках их вступления в силу.

Отрицательно на логистике могут сказаться и изменения правил выдачи пропусков, которые начнут действовать в мае. Президент «Союзнапитков» Максим Новиков рассказывает, что пропуска выдаются на определенные зоны, а контроль за маршрутами сделает невозможным объезд пробок, удлинив всю логистическую цепочку.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отмечает, что грузовики в пищевой отрасли за один раз отвозят продукты по разным точкам, которые могут меняться.

Представители бизнеса просят пересмотреть ограничения для грузовиков массой от 3,5 тонны и вместе обсудить вопросы логистики.

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ

В пресс-службе департамента транспорта столицы заявили, что изменения вносятся для последующего сокращения числа транзитных грузовиков, улучшения движения по МКАД и экологии и повышении безопасности. Строительство ЦКАД, как добавили в ведомстве, практически закончилось и проблемы с использованием дороги в качестве транзитной магистрали отсутствуют.

Кроме этого, в транспортном департаменте отметили, что предварительно обсуждали перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы с представителями рынка грузоперевозок, а до 5 апреля можно проложить дополнительные маршруты.

Сделано в России // Made in Russia

Автор: Ксения Густова