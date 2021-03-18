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Автомобиль загорелся на проезжей части на Фрунзенской набережной

Вечерняя Москва
2 часа назад
В центре Москвы на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 18 марта.
Уточняется, что инцидент произошел около дома 38/1 на Фрунзенской набережной.
— Движение не затруднено, осуществляется по полосе встречного движения, — говорится в сообщении.
На месте работают городские службы, добавили в дептрансе.
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