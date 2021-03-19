Три человека пострадали в ДТП с полицейской машиной в Петербурге

В аварии, учиненной пьяным водителем, разбирается приморская полиция. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю. Так, в ночь с 18 на 19 марта в Советском районе столицы Приморья столкнулись автомобили. В результаты травмы получили два человека. По версии полиции, 20-летний нетрезвый молодой человек, управляя автомобилем марки Toyota Verossa, двигался по проспекту 100-летия Владивостока со стороны улицы Маковского. В районе 48-го дома по улице Русская он влетел в попутный Toyota Mark. В результате удара, оба автомобиля столкнулись с двигавшемся по встречной полосе Nissan Atlas. Авария привела к травмированию водителей Toyota Mark и Nissan Atlas. Как уточнили в МВД, горе-водитель за два года стажа был четыре раза привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости. "Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначено проведения ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", — рассказали в полиции.
Пьяный ночной гонщик выбивал машины с владивостокских дорог
Фото: Primpress
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