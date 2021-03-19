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Под Астраханью в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

ТАСС
1 час назад
Четырнадцать пассажиров из 35, которые находились в салоне опрокинувшегося на трассе в Астраханской области автобуса, получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.
В ДТП под Астраханью пострадали 14 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ДТП произошло в пятницу в 6:50 мск в Харабалинском районе. На трассе Волгоград - Астрахань перевернулся автобус Daewoo-BH117. Водитель не учел метеоусловия во время обгона грузовика, потерял управление, выехал на обочину и допустил опрокидывание в кювет. В салоне автобуса находились 35 человек - сотрудники агропромышленного комплекса "Астраханский". Ранее в МВД сообщили, что за медицинской помощью обратились 12 пассажиров.
"Прокуратура области организовала проверку в связи с ДТП в Харабалинском районе, участником которого стал автобус с работниками ООО "АПК Астраханский". Установлено, что на момент аварии в автобусе находились 35 работников предприятия, 14 из которых получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку соблюдения перевозчиком требований о безопасности дорожного движения, трудового режима, а также лицензионных требований. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
ДТП,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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