Немец разбил Ferrari через шесть часов после покупки

В Германии мужчина через шесть часов после покупки Ferrari F8 Tributo разбил машину во время езды по дороге. Его пассажир попал в больницу с сильными травмами.

Фото: Ferrari Ferrari

Нынешние суперкары обладают чрезмерной для среднего автолюбителя мощностью и опасны, хоть и оснащаются разными электронными ассистентами. Известный британский ведущий Джереми Кларксон ранее заявил, что остерегается пользоваться машинами Ferrari, кроме самой бюджетной версии Portofino.

Не имеющим большого опыта водителям лучше не пользоваться современными суперкарами из-за риска попасть в ДТП.

Недавно в Германии местный житель купил в салоне Ferrari F8 Tributo за сотни тысяч евро. Уже через шесть часов после приобретения он врезался в бетонную ограду на дороге A5. В итоге у автомобиля оторвало заднее колесо, сломалась подвеска и была разбита передняя часть: обновлению новинка не подлежит.

Шофер в ДТП не пострадал, но его пассажир оказался в больнице с достаточно серьезными, пусть и не смертельными, повреждениями. Правоохранители заявили, что водитель ехал по мокрому асфальту на летних шинах и, видимо, на большой скорости.

Ferrari F8 Tributo - спорткар со средним расположением двигателя, представленный весной 2019 года на автосалоне в Женеве. Машина оснащается двухтурбинным 3,9-литровым мотором V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента.