Трое пострадали в ДТП с полицейской машиной в Петербурге

Автомобиль Toyota врезался в полицейскую машину на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали двое полицейских и еще одна женщина, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

Он добавил, что авария произошла около 20:05 мск. По предварительным данным, автомобиль полиции ехал через перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, а Toyota двигалась с превышением скорости, ее водитель не успел вовремя остановить машину.