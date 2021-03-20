Троллейбус влетел в стену здания в Краснодаре 

В Краснодаре троллейбус врезался в стену здания. Есть пострадавшие. Момент ДТП запечатлели уличные камеры.
Авария произошла сегодня около 9 утра на пересечении улиц Суворова и Мира, сообщает издание «Кубанские новости».
В полиции говорят, что 26-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по улице Суворова и проехал на запрещающий сигнал светофора. В итоге он столкнулся с троллейбусом, который шёл по улице Мира в сторону автовокзала. Троллейбус отбросило на здание.
«В больницу с различными травмами доставлены трое пассажиров троллейбуса. Точное число пострадавших уточняется, — сообщил представитель краснодарского управления МВД Артем Коноваленко.
Видео этого ДТП появилось в группе «Типичный Краснодар». На кадрах видно, что в троллейбус врезался легковой автомобиль. От удара троллейбус изменил траекторию и въехал в стену дома.
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