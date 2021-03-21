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Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье 

Газета.Ru и ещё 6 10 часов назад
Два человека погибли в ДТП с КамАЗом в Приморье
Фото: РИА Новости
Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на управление МВД РФ по региону.
По данным полиции, авария случилась в районе 16 км автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный.
Как выяснили правоохранители, 47-летний водитель машины Subaru Forester, передвигаясь из Владивостока в сторону Артема, не справился с управлением. Иномарка врезалась КамАЗ, который стоял на обочине дороги справа по ходу движения транспортных средств.
В ведомстве сообщили, что в результате автоаварии водитель Subaru Forester умер на месте происшествия.

«Травмы, не совместимые с жизнью, получил и 43-летний пассажир транспортного средства», — сказано в сообщении.

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ДТП , Subaru , Subaru Forester , Порт Восточный
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